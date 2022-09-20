Сергей Пускепалис - актер, худрук театра имени Волкова погиб в ДТП в Ярославской области

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Художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, сообщает РИА Новости.

"Очень большая утрата! Трагически погиб Сергей Пускепалис. В это сложно поверить. Виделись с ним еще вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актер, режиссер и руководитель. Настоящий патриот. И то, что случилось, кажется очень несправедливым. Волковский осиротел", - сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.

Политик выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Пускепалиса. Он назвал смерть артиста огромной потерей для Ярославской области и всей России.

Как рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Ярославского театра Айрата Тухватуллина, Пускепалис погиб, помогая жителям Донбасса.

" Это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности <…> перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям на Донбассе Как мне сказал бывший директор Ярославского театра Айрат Тухватуллин, сейчас он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там", — сообщил ректор ГИТИСа.

Он назвал Пускепалиса замечательным режиссером и очень хорошим актером.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что худрук и его водитель погибли в ДТП в Ярославской области. По официальным данным полиции, 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" столкнулись Ford Transit и грузовой автомобиль. В ДТП погибли два человека, одного пострадавшего госпитализировали. На место происшествия выехали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии, подчеркнули в УМВД по региону.

Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Получил известность за свои роли в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Ёлки новые" и других.

Сергей Пускепалис, режиссер-постановщик спектакля "Русская война Пекторалиса" по пьесе Олега Грисевича в театре Олега Табакова в Москве.

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко