Сегодня состоится открытие Выставки фотодокументов «Самара-Куйбышев-Самара»

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15 января в 16.00 в Арт-фойе ЦРК «Художественный» (Самара, ул. Куйбышева, 105) состоится торжественное открытие выставки "Самара-Куйбышев-Самара".

Организатор выставки - Агентство социокультурных технологий при участии Центрального государственного архива Самарской области.

В экспозиции выставки представлены фотографии из коллекции самарского краеведа С.Ф. Рудняева «Куйбышев 70-х» и фотодокументы Центрального государственного архива Самарской области, Самарского областного архива социально-политической истории, Самарского областного государственного технотронного архива. Гости выставки познакомятся с изображениями старинных улочек и новых проспектов города, когда он носил ещё имя В.В. Куйбышева. Фотодокументы запечатлели целую галерею образов самарцев, уникальные фотопортреты – с дореволюционного времени до наших дней.

В рамках открытия прозвучат стихи известных самарских поэтов: сценариста, поэта, автора стихотворных сборников "Несносная осень" и "Обетованная зима" - Алёны Самсоновой и сценариста, поэта, автора стихотворного сборника "Между Самарой и Волгой" - Романа Самсонова. Особую атмосферу встречи создаст литературно-музыкальная композиция «Самара детства моего» по «самарским» стихам нашего легендарного соотечественника: поэта, режиссёра, сценариста Бориса Свойского в исполнении доктора медицинских наук, барда, поэта, лауреата фестивалей бардовской песни, почётного гостя Грушинского фестиваля, автора 8 песенных альбомов – Евгения Измайлова.

В завершении вечера гостей ждёт киноподарок: документальный фильм о Самаре.

Выставка продолжит свою работу по 3 февраля включительно, сообщает отдел организационно-творческой деятельности и связей с общественностью

ГБУК "Агентство социокультурных технологий".