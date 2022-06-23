Сегодня музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Привет, Самара!»

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В четверг, 23 июня музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Привет, Самара!».

Участникам расскажут о событиях, зданиях и личностях, вошедших в историю губернской столицы. Начало в 18:30.

Маршрут пройдет по самым красивым улицам и площадям исторической части города. Поэтому, не забудьте удобную обувь и фотоаппараты!

Предварительная запись на экскурсию по телефону +7 (846) 333-64-23 приветствуется.

Стоимость участия 150 рублей. Оплата - в кассе музея перед началом экскурсии. Можно наличными или картой в терминале у кассира.

Если кто-то вам предложит оплатить экскурсию переводом на карту, не соглашайтесь. Платежи на карты физлиц госучреждения не принимают.

Место встречи: Самара, ул. Ленинская, 142 (основное здание Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина).

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