Сегодня День рождения Самарской-Куйбышевской филармонии

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Ровно 81 год назад — 5 апреля 1940 года, Куйбышевский облисполком принял решение о создании на базе гастрольбюро — Куйбышевской филармонии. 8 мая 1940 года приказом № 71 областного отдела по делам искусств ее сотрудники начали свой первый рабочий день в здании бывшего театра-цирка «Олимп», капитально реконструированного в 80-х годах ХХ века. С этого времени два этих понятия стали неразрывно связаны.

Сегодня Самарская государственная филармония – это современный концертно-театральный комплекс, возведенный в 1988 году по авторскому проекту архитектора Юрия Храмова. Прекрасный концертный зал на 975 мест с жемчужиной Самарской филармонии – великолепным немецким органом фирмы «Рудольф фон Беккерат», уникальное по своему дизайну Хрустальное фойе, музейное и выставочное пространство, камерный зал – все эти локации стали знаковыми не только для жителей Самарского региона, но и с появлением трансляций, для многотысячной аудитории всего мира.

Сегодня в творческом составе филармонии — Академический симфонический оркестр во главе с художественным руководителем филармонии и главным дирижером оркестра, народным артистом РФ Михаилом Щербаковым, Камерный оркестр «Volga Philharmonic», несколько арт-групп «Олимп» (главный режиссер — заслуженный артист РФ Сергей Куранов), творческая группа Поли-Арс (руководитель — лауреат всероссийского конкурса Людмила Ткаленко), ансамбль русских-народных инструментов под руководством заслуженного артиста РФ Рамиля Батыршина, ансамбль «ВолгаFolk Band» (руководитель – лауреат международных конкурсов Дмитрий Буцыков), солистка-органистка, заслуженная артистка РФ Людмила Камелина, заслуженные артисты России и Самарской области, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов.

Самарская филармония развивается из года в год: расширяются творческие связи, совершенствуют свое мастерство творческие коллективы филармонии, а имена приглашенных артистов звучат все громче.

Сегодня Самарская филармония, одна из ведущих в России, хранит и достойно продолжает лучшие духовные и музыкальные традиции!