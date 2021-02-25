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САТОБ начинает серию выездных концертов «Ближе к зрителю» в районах области

25 февраля 2021 14:39
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Завтра, 26 февраля, первый такой концерт состоится в поселке Варламово Сызранского района.

Самарский академический театр оперы и балета начинает серию выездных концертов «Ближе к зрителю» в районах Самарской области. 

Завтра, 26 февраля, первый такой концерт состоится в поселке Варламово Сызранского района. На сцене ДК выступят солисты оперной труппы – Александр Урманов, Софья Цимбал, Ярослав Кожевников, Наталья Дикусарова – и солисты балета – Сергей Гаген и Марина Накадзима. Зрители смогут услышать популярные арии из известных опер и увидеть номера из лучших балетов.

 В период с марта по май запланированы выезды театра с концертами в Ставропольский, Кошкинский и Волжский районы. Жители отдаленных районов, которые не всегда могут приехать в Самару на спектакль или концерт, получают возможность увидеть в своем ДК артистов Самарского театра оперы и балета, при этом зрители могут посещать эти концерты бесплатно, передает пресс-служба театра. 

 

Фото:   пресс-служба театра

 

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