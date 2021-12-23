САТОБ завершает цикл мероприятий, посвященных юбилею театра

146

24 декабря, 18.30 в Самарском академическом театре оперы и балета, (пл.Куйбышева, 1) состоится концертная программа «Штраус-бал», которая завершает цикл мероприятий, посвященных юбилею театра.

1 июня 2021 года Самарскому театру оперы и балета исполнилось 90 лет.

В ходе мероприятия выступят оперные солисты, балетная труппа, хор и оркестр театра. Своим присутствием вечер украсит солистка Мариинского театра Евгения Муравьева.

В этот вечер григорианского Сочельника для зрителей: номера из оперетт «Цыганский барон», «Венская кровь», «Летучая мышь», фрагменты балета «Штраусиана» и балетные номера.

Упоительные мелодии Иоганна Штрауса перенесут гостей театра в сказочный мир романтической Европы и города, где происходят любовные истории и остроумные розыгрыши, где обитают мечтатели и гедонисты, где царит изысканная музыка.