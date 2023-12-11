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САТОБ представит оперу «Любовь к трем апельсинам» на сцене Большого театра Беларуси

11 декабря 2023 17:50
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В этом году был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве САТОБ и Большого театра республики Беларусь.

14 декабря Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках XIII Минского международного Рождественского оперного форума покажет на сцене Большого театра Беларуси оперу «Любовь к трём апельсинам» С.Прокофьева.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность гуманитарного сотрудничества для развития российско-белорусских отношений. Как отметил Президент, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, исключительно важно укреплять Союзное государство России и Беларуси, многогранные связи, личные, человеческие контакты.

В этом году был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича и Большого театра республики Беларусь. Он предусматривает организацию гастрольной деятельности театров, обмен солистами и коллективами, совместные творческие проекты, проведение мастер-классов ведущих специалистов.

«Оперный форум сохранен как один из знаковых проектов Большого театра Беларуси. Одна из его концепций – это безусловное участие в полном составе трупп наших театров-партнеров, с которыми мы вступаем в активное творческое взаимодействие», – сказала генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.

 «Я рада, что мы выстраиваем творческие контакты с Республикой Беларусь. Убеждена, что мастерство и профессионализм наших музыкантов и артистов по достоинству оценить минская публика. 

Помимо творческой составляющей у театра стоит задача провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Например, обсуждается возможность визита труппы Большого театра Беларуси на фестиваль имени Дмитрия Шостаковича в следующем году, совместные постановки театров», – поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Премьера оперы «Любовь к трём апельсинам» состоялась в 1921 году. Впервые создателем либретто, композитором, а также дирижером и сценографом премьеры оперы был один человек – Сергей Прокофьев.  Сам композитор говорил, что «хотел написать сочинение, которое было бы создано как для глаз, так и для ушей».

Сюжет оперы выстроен следующим образом. Главный герой, Принц, медленно погибает от черной меланхолии. Только смех может спасти его. Поэтому на праздник, устроенный по приказу Короля, приглашен Труффальдино – «человек, умеющий смешить». Из-за происков злой волшебницы Фата Морганы Принц и Труффальдино оказываются в пустыне, где они крадут три волшебные апельсина у великанши. В каждом апельсине живет принцесса. Одна из них, Нинетта, становится невестой Принца. Счастливые Принц, Нинетта и Труффальдино возвращаются в королевство к посрамлению зложелателей. Но на этом история не заканчивается…

Юмористическую сторону спектакля отметил главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета, дирижер-постановщик оперы Евгений Хохлов: «В спектакле много колдовства, нечисти, магии. Но сама опера исключительно позитивная, добрая. Она о том, что все неприятности можно преодолевать со смехом, что добро всегда побеждает зло, что верные друзья всегда выручат и придут на помощь».

Спектакль вошел в лонг-лист Российской национальной премии «Золотая маска»-2021 и получил премию «Онегин» за исполнение партии Труффальдино Анатолием Невдахом.

 

Фото: Александр Крылов/САТОБ

 

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