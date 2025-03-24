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САТОБ:  оперу П.Чайковского «Евгений Онегин», смогли «увидеть» и слабовидящие зрители

24 марта 2025 18:51
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Тифлокомментарий – лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека.

22 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича оперу П.Чайковского «Евгений Онегин», смогли «увидеть» и слабовидящие зрители.  

Партии исполнили: Онегин — Георгий Цветков, заслуженный артист Самарской области, Татьяна — Евгения Бумбу. Ленский — Иван Волков, Ольга — Анна Костенко, Ларина — Наталья Дикусарова, Няня — Марина Зубчанинова. Гремин — Иван Григорьев, Зарецкий — Сайфулло Юсупов, заслуженный артист Республики Таджикистан, Трике — Давид Погосян, Ротный — Александр Слесарев. Дирижёр — Евгений Хохлов. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов. Режиссёр-постановщик – Георгий Исаакян.

Показ спектаклей с описанием для незрячих и слабовидящих стало возможным после того, как Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича победил в грантовом конкурсе на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12-ю комплектами оборудования.

Ежегодный грантовый конкурс на организацию тифлокомментирования в театрах России проводит Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

Тифлокомментарий – лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение «Особый взгляд».

Над адаптацией показов для незрячих гостей в Самарском театре оперы и балета работает тифлокомментатор Таиса Марченко.

До конца 94-го театрального сезона Шостакович Опера Балет пройдут всего шесть показов с описанием для незрячих и слабовидящих. Уже состоялось по два показа оперы А. Бородина «Князь Игорь» и оперы для всей семьи С. Баневича «История Кая и Герды». Опера П. Чайковского «Евгений Онегин» незрячим и слабовидящим гостям театра будет представлена еще раз в июне.

 

Фото: Александр Крылов

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