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Самарцы предпочитают книги читать, а не слушать

7 ноября 2023 11:19
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Самарцы предпочитают книги читать, а не слушать

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob  узнал, книги какого формата предпочитают самарцы, каких авторов и какие жанры выбирают чаще. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

72% самарцев предпочитают книги читать, а не слушать. Аудиокниги выбирают 16% респондентов.

Отечественных авторов горожане предпочитают чуть чаще, чем зарубежных: 35% против 29% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.

Самый популярный жанр книг у горожан — фэнтези, его любят 37% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 23%). На третьем месте — классика (21%). В топ-5 — исторические романы (20%) и книги о приключениях (16%). Литература по психологии нравится 14%. Деловую литературу предпочитают 13%. Триллеры любят 10%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 8% опрошенных, любовные романы — 7%, нон-фикшн — 2%.

Женщины любят сам процесс чтения больше мужчин (82 и 63% соответственно). Мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди респондентов до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (51%), среди опрошенных старше 45 лет — российских (42%). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые горожане чаще читают исторические и приключенческие романы.

Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц предпочитают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Время проведения: 1—3 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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