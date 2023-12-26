Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке

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3 января (среда) и 4 января (четверг) в 18.00 заведующая «Заваркой» Екатерина Елисеева проведет экскурсии по дому Маштакова при свечах (12+). Вход на каждое мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек на каждую экскурсию).

5 января (пятница) в 15.00 научный сотрудник «Заварки» Леонид Копылов проведет пешеходную экскурсию по Самарской площади (12+). Стоимость экскурсии – 250 рублей (в цену входит посещение экспозиции «Заварки»). Количество мест ограничено (не более 15 человек).

В субботу, 6 января в 16.00 пройдет лекция «Теплое место: как отапливались дома в России?» (12+). Историк, печник с 20-летним опытом Павел Копылов расскажет, в чем особенности развития систем отопления в России, что такое настоящая русская печь, какие печи установлены в доме Маштакова и другие интересные факты из мира тепла. Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

8 января (понедельник) в 11.00 в «Заварке» пройдет концерт самарского проекта «Детская филармония» (0+). Гости услышат рождественские песни и сказку, примут участие в традиционных играх и даже смогут поиграть на шумовых русских народных инструментах. Также каждый посетитель сделает своими руками рождественского ангела, которого после заберет с собой вместе с хорошим настроением. Вход на мероприятие – 500 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

Просим обратить внимание – на все мероприятия требуется обязательная предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе Музея-галереи «Заварка» ВКонтакте: https://vk.com/mgzavarka