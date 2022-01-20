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Самарцев приглашают в Дом офицеров на концерт «Талант, устремленный в будущее»
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Самарцев приглашают в Дом офицеров на концерт «Талант, устремленный в будущее»

20 января 2022 17:11
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Концертная программа представлена в рамках Международного фестиваля духовых оркестров.

В пятницу, 21 января, в 18:00 в большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова по адресу: улица Шостаковича, 7 публике будет представлена концертная программа «Талант, устремленный в будущее» в рамках Международного фестиваля духовых оркестров. Мероприятие проводится при поддержке Администрации городского округа Самара. Вход свободный. В программе концерта - пьесы и песни Валерия Халилова, произведения российских и советских композиторов.

С 15 по 31 января на территории России реализуется федеральный проект - Международный фестиваль духовых оркестров, посвященный памяти Валерия Халилова. Основная цель фестиваля – демонстрация особой роли духовой и хоровой музыки в истории и патриотическом воспитании подрастающего поколения, возрождение ее славных традиций и дальнейшая популяризация музыкального искусства.

Фестиваль идейно вдохновлен знаковыми событиями истории России и приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения великого русского реформатора Петра I, преобразования которого послужили базой развития нашего государства. Фестиваль выступает как связующее звено на 300-летнем историческом пути военной музыки – от времен Петра Великого к художественным достижениям современной военно-духовой музыки, подвижническому творческому вкладу в эти достижения Народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, 70-летний юбилей которого отмечается в 2022 году.

Фестиваль поддерживают более 30 регионов, включая зарубежные коллективы из Белоруссии, Абхазии, Узбекистана и Японии, география Фестиваля и аудитория постоянно расширяются.

 

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