Самарцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе рисунка «Моя семья — моя Россия»

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На Международной платформе творческих конкурсов «Я Россия», расположенной в сети «интернет» по адресу: patrioticart.ru, проходит приём работ на «Всероссийский конкурс рисунков «Моя семья, моя Россия».

В Конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков.

Участники могут подать работу по следующим темам номинаций:

• Россия будущего глазами ребёнка;

• СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди);

• Защита жизни до рождения – образ материнства.

Один участник может подать только по одной работе, но в каждую номинацию.

В группу «Дебют» подают работы начинающие художники, без возрастных ограничений.

В группу «Профессионал» подают работы участники старше 7 лет; учащиеся художественных школ, вузов, курсов, кружков; являющиеся профессиональными художниками или художниками без профессиональной подготовки.

Группа «Профессионал» разделена на возрастные категории:

• от 7 до 14 лет;

• от 14 до 18 лет;

• от 18 до 99 лет.

Работы принимаются до 31 мая 2021г. Для подачи работы надо зарегистрировать личный кабинет на Международной платформе творческих конкурсов «Я Россия» https://patrioticart.ru/login, выбрать из списка конкурсов свою группу и номинацию, подгрузить файл работы.

По итогам конкурса все участники, лауреаты и финалисты конкурса получат памятные грамоты/дипломы, победители будут награждаться ценными призами: путевки в лагеря, экскурсии, электронные устройства. Также это возможность встретиться с общественными, политическими деятелями и деятелями культуры и искусства. Участие в данном конкурсе — возможность быть замеченными ведущими вузами страны!

Торжественная церемония награждения будет проходить 12 сентября 2021 года в Храме Христа Спасителя.

С подробной информацией и положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте: https://patrioticart.ru/contests/moya-semya-moya-rossiya