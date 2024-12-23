Самарцев приглашают отметить Рождество в Лютеранской кирхе

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В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга г. Самара (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.

24 декабря 2024 г. (вторник) 18 – Праздничное богослужение в Сочельник Рождества Христова.

Будет представлена традиционная Рождественская сценка в исполнении детей, подростков, а также молодых людей с ограничениями возможностей здоровья, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки. В конце богослужения каждый присутствующий сможет зажечь свою свечу как символ того, что Свет приходит в этот мир и спеть со всеми традиционную рождественскую песню «Тихая ночь» («Stille Nacht»), а затем все присутствующие будут приглашены на бокал глинтвейна или чашку чая.

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