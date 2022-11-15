Самарцев приглашают на выставку «Самарский взгляд: избранное»

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16 ноября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеке открывается выставка «Самарский взгляд: избранное».

«Самарский взгляд: избранное» – ретроспектива ежегодного фотоконкурса «Самарский взгляд», проводимого с 2009 года. На выставке представлены работы победителей и лауреатов фотоконкурса «Самарский взгляд» за период с 2009 до 2021 гг. в номинациях: «События», «Настроение города», «Природа», «Другая реальность», «Спорт», «Люди и повседневная жизнь».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение областного Союза журналистов, Самарская областная универсальная научная библиотека, галерея «Новое пространство».

Центральный раздел экспозиции – «События», включающий документальную и репортажную фотографии.

Особое место в экспозиции занимают работы Андрея Стенина, фотокорреспондента ИА «Россия сегодня», погибшего в августе 2014 года на Украине. Андрей Стенин снимал для ИТАР-ТАСС, РИА Новости, «Коммерсантъ», Reuters, Associated Press, France Press, был фотокорреспондентом РИА «Новости», специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, военных конфликтов, судебных процессов. Погиб, находясь в командировке на Украине, став четвертым российским журналистом, убитым во время вооруженного конфликта. Агентство «Россия сегодня», где работал Андрей, предоставило в 2014 году «Самарскому взгляду» серию фоторепортажей Андрея («Майдан – территория экологического бедствия», «Майдан – пылающая стихия» «Хроника мятежного города» и др.).

Широко также представлены разделы «Люди и повседневная жизнь», «Другая реальность». «Настроение города», «Природа», «Спорт». Выставка будет работать с 16 по 26 ноября. Вход свободный.

12+

Начало – в 18.00.