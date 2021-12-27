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Почувствовать себя первооткрывателями.: самарцев приглашают на выставку-путешествие «По городам, которых нет на карте».

Залы старинного особняка Клодта, в которых когда-то была столовая, гостиная, кабинеты и спальни, на время этой выставки полностью изменили свои интерьеры и стали неузнаваемы. Такое «превращение» случилось благодаря декорациям, придуманным и выполненным художниками музея.



Гостей выставки-путешествия приглашают стать смелыми первооткрывателями и отправиться к неизвестным городам.

Фото: администрация Самары