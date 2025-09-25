Я нашел ошибку
Главные новости:
дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб в ДТП, врезавшись в столб
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб, врезавшись в столб
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым

25 сентября 2025 10:59
110
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым

2 октября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить встречу с российским путешественником, писателем, экс-президентом Академии Вольных Путешествий Антоном Кротовым. Жителей города ожидает лекция «Про Австралию и не только».

Антон Кротов – человек, который посвятил исследованию земного шара почти всю свою жизнь. За долгие десятилетия странствий ему удалось побывать в 149 странах мира, объездить все регионы России и написать почти 70 книг о своих приключениях.

Путешественник планирует сделать остановку в Самаре и пообщаться со своими единомышленниками и другими людьми, в сердцах которых живёт дух авантюризма и тяга к новым открытиям. Антон Кротов расскажет о своих недавних маршрутах: в 2025 году он ездил автостопом по Австралии, посетил крохотное островное государству Вануату, а также успел отпраздновать новый год на пароходе в Индонезии и поучаствовать в обустройстве «Дома для всех» во Вьетнаме.

Ожидается, что путешественник покажет свои фотографии и книги, расскажет о новых проектах в ближайшие годы и ответит на вопросы слушателей по теме встречи. Скучно не будет – присоединяйтесь!

2 октября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Некоторые песни исполнительницы давно уже ушли на фронт и поддерживают наших бойцов в зоне СВО.
24 сентября 2025, 21:45
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Некоторые песни исполнительницы давно уже ушли на фронт и поддерживают наших бойцов в зоне СВО. Общество
328
120 добровольцев-поисковиков приняли в них участие. 
24 сентября 2025, 15:17
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
120 добровольцев-поисковиков приняли в них участие.  Общество
662
Финальные бои собрали на самарской кибер-арене 23 сильнейшие команды из России, Беларуси и Монголии. 
24 сентября 2025, 14:30
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Финальные бои собрали на самарской кибер-арене 23 сильнейшие команды из России, Беларуси и Монголии.  Общество
342
В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
53
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
131
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
134
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
340
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
350
Весь список