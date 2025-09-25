Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым

110

2 октября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить встречу с российским путешественником, писателем, экс-президентом Академии Вольных Путешествий Антоном Кротовым. Жителей города ожидает лекция «Про Австралию и не только».

Антон Кротов – человек, который посвятил исследованию земного шара почти всю свою жизнь. За долгие десятилетия странствий ему удалось побывать в 149 странах мира, объездить все регионы России и написать почти 70 книг о своих приключениях.

Путешественник планирует сделать остановку в Самаре и пообщаться со своими единомышленниками и другими людьми, в сердцах которых живёт дух авантюризма и тяга к новым открытиям. Антон Кротов расскажет о своих недавних маршрутах: в 2025 году он ездил автостопом по Австралии, посетил крохотное островное государству Вануату, а также успел отпраздновать новый год на пароходе в Индонезии и поучаствовать в обустройстве «Дома для всех» во Вьетнаме.

Ожидается, что путешественник покажет свои фотографии и книги, расскажет о новых проектах в ближайшие годы и ответит на вопросы слушателей по теме встречи. Скучно не будет – присоединяйтесь!

2 октября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+