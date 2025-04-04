самарцев приглашают на творческую встречу с киноведом Андреем Апостоловым

134

5 апреля в 16:00 в Музее-галерее «Заварка» (ул. Самарская, 207А) пройдет творческая встреча (12+) с киноведом, программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest» Андреем Апостоловым.

Он познакомит гостей с кинофорумом «Горький fest», который проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Также расскажет об истории и специфике фестиваля: как формируется его программа и отбираются фильмы, какие награды и специальные призы вручаются победителям, кто входит в состав жюри.

После завершения творческой встречи состоится показ фильма «Против ветра» (12+).

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, необходима обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cK8knJ