Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»

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23 июля в 10:00 на базе ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (г. Самара, ул. Некрасовская, 78) состоится Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской области «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки», 18+

Организатор семинара-практикума: ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Кому-то вышивка белым по белому может показаться недостаточно красочной или выразительной, а, тем не менее, в этой простоте кроется особое изящество, красота и элегантность. Такая вышивка всегда выглядит особенно нарядно.

Белая строчка занимала особое место в жизни наших прабабушек, и была распространена в разных губерниях, как один из видов строчевой вышивки. Она выполнялась на простой ткани из льна, нити основы и утка подрезались и выдёргивались, образуя просветы, наподобие сетки, вышивали, как тогда говорили "по редине" или "по выдергу". Эта ткань и использовалась для создания разнообразных узоров и вышивок. Строчевой вышивкой традиционно украшались предметы одежды, занавески, полотенца и рушники, свадебные наряды жениха и невесты.

Ведущая семинара-практикума Инга Абрамова творит просто невероятной красоты изделия из простой льняной ткани, виртуозно превращая обычное домотканое полотно в ажурные полотенца, скатерти, подзоры! Она обладает уникальными знаниями о данном виде ремесла, поскольку обучалась на базе Ремесленно-этнографического комплекса (Ивановская область). Инга Анатольевна в совершенстве владеет всеми известными строчевыми техниками вышивки: ивановская строчка, «горох», цветная перевить, старинный гипюр, ажурные мережки. Посетив семинар-практикум под руководством Инги Абрамовой, участники, уже знакомые с данной техникой, смогут значительно повысить уровень своего мастерства, а новички - освоить азы народного ремесла у настоящего профессионала своего дела!

Хочется верить, что красота строчевой вышивки привлечёт внимание мастериц, которые, развивая народные традиции, найдут ей современное применение.

Ведущий семинара-практикума: Абрамова Инга Анатольевна, мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области.

В стоимость семинара-практикума включено:

лекционное и практическое занятие;

все необходимые материалы, а также методическое пособие;

кофе-брейк;

изделие, изготовленное в ходе семинара-практикума.

По окончании семинара - практикума участникам выдаются сертификаты Областного методического центра - ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

18+