Самарцев приглашают на онлайн-программу в честь Международного женского дня

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Праздничную онлайн-программу, посвященную Международному женскому дню, подготовил Музей Победы.

8 марта музей расскажет о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. Зрители узнают о подвигах летчицы Валентины Гризодубовой и первой в СССР женщины-водолоза Нины Соколовой, героизме юной подпольщицы Зины Портновой и испытаниях, через которые прошла маленькая Ангелина Эглит. Передачи созданы в рамках цикла "Люди и судьбы" онлайн-телевидения Музея Победы.

Всех желающих приглашают на весенние мастер-классы. Ведущие - лауреаты конкурса "Моя Победа" - проведут виртуальные занятия по акварельной живописи и сухой пастели. Онлайн-гостей научат рисовать букеты тюльпанов и сирени.

Завершится программа праздничным видеоконцертом. Для посетителей сайта Музея Победы выступят победитель проекта «Один в один!» Руслан Алехно, победительница первого сезона шоу «Голос» Дина Гарипова, участник проекта «Фабрика звезд-7» Марк Тишман, полуфиналистка 3-го сезона проекта «Голос», Валентина Бирюкова. Интернет-посетители услышат песни о весне, любви и прекрасных женщинах: «Самая», «Сердце не на месте», «Колыбельная» (Мамина ладонь), «Песня вольная», «Если бы не ангелы», «Под прицелом» и другие.

Интернет-пользователи смогут посмотреть исторические ролики, мастер-классы и праздничный концерт на сайте музея.