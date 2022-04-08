Самарцев приглашают на новую экскурсию «Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева»

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Жители областной столицы могут посетить бесплатную экскурсию «Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева», пройти экскурсионным маршрутом по знаменательным историческим местам города и в год 80-летия первого исполнения знаменитой «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича по-новому прикоснуться к жизни и творчеству композитора в городе Куйбышеве в период Великой Отечественной войны.

Этот маршрут был разработан специалистами компании «У-РА» и Самарского государственного института культуры в рамках проекта «Самарская симфония: социальная технология формирования эко-культурного ландшафта», победителя конкурса Фонда Президентских грантов.

Волонтеры проекта проводят экскурсии по вторникам и четвергам в 12:00 и 18:00, по субботам - в 12:00 и 14:00. Побывать на них можно по предварительной записи по телефону (846) 333 - 30 - 11 либо через сайт https://dsch.online/tour/ при наборе группы от 5 человек. Экскурсии стартуют от памятника Дмитрия Шостаковича в сквере на площади Куйбышева (со стороны ул. Красноармейской).