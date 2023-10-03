Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»

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С 1 по 8 октября Галерея Виктория проводит бесплатный фестиваль, проводниками которого в разные уголки города являются самарские художники, искусствоведы, архитекторы, танц-художники, фотографы, реставраторы и исследователи города.

В этом году фестиваль состоит из прогулок, экскурсий, дрейфов и вернисажей под открытым небом. Среди них - не только классические прогулки, но и те, в которых нужно фотографировать, танцевать, рисовать, собирать артефакты и слушать звуки окружающей среды!

География фестиваля простирается от Металлурга до Стошки, захватывает Загородный парк и ТЦ Гудок, проходит через старый город и завершается в самом неожиданном районе Самары, добираться до которого нужно на корабле.

Фестиваль - бесплатный, но некоторые события имеют ограничение по количеству людей и требуют регистрации.

Программу можно посмотреть здесь.

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