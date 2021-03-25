Самарцев научат скрапбукингу

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31 марта 2021 года в 10:00 на базе ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (г. Самара, ул. Некрасовская, 78) состоится Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской области «Декорирование изделий в технике скрапбукинг», 18+

Скрапбукинг - это оформление фотоальбомов или отдельных фотографий, книг, записных книжек, календарей, открыток и многого другого в самых различных стилях. Это уникальный вид творчества, в котором можно совместить все доступные техники рукоделия (оригами, макраме, вязание крючком, вышивание, квиллинг, декупаж, печворк, радужное складывание, шитье…). Скрапбукинг очень увлекательное занятие, которое подходит для людей любого возраста - от мала до велика. Кроме того, что это занятие, приносящее удовольствие, это еще и хорошая возможность подготовить незабываемые подарки для друзей и близких, донести до будущих поколений частичку своей истории: историю семьи, дружбы, школьных лет - историю жизни, сохранить дорогие сердцу воспоминания. Ведь в жизни каждого из нас случаются события, которые хотелось бы запомнить надолго. С помощью скрапбукинга сделать это просто и интересно.

Мария Тумова, ведущий семинара, поделится секретами создания настоящего шедевра из простой бумаги. Под руководством мастера каждый участник сможет изготовить шкатулочку в виде домика для хранения своих маленьких радостей: кто-то сложит туда свитки, хранящие самые лучшие воспоминания, кто - то будет хранить в такой шкатулочке пуговки, бусины и прочую мелочь, каждой рукодельнице фантазия подскажет что-то своё!

Техника скрапбукинга хороша тем, что несмотря на всю свою видимую сложность, многослойность и непростую фактуру, здесь не существует четких правил и законов выполнения. Тут просто не бывает «неправильно», а испортить здесь что-то практически невозможно! Самое главное – это не бояться и тогда обязательно получится маленький шедевр! Ведь изделия, созданные своими руками, полны чудес и волшебства. А чудеса, они, как известно, случаются только там, где в них верят!

Ведущий семинара-практикума: Мария Анатольевна Тумова - руководитель творческого объединения «Золотые руки», МАУ КДЦ «Буревестник» (г.о. Тольятти).

Организатор семинара-практикума: ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

В стоимость семинара-практикума включено:

лекционное и практическое занятие;

все необходимые материалы, а также методическое пособие;

кофе-брейк;

изделие, изготовленное в ходе семинара-практикума.

По окончании семинара - практикума участникам выдаются сертификаты Областного методического центра - ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

18+