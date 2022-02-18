Самарцам расскажут об экскурсоводах в зоопарке

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21 февраля - Всемирный день экскурсовода.



Горожан приглашают в 13.00 на экскурсию «Профессия - экскурсовод в зоопарке», во время которой сотрудники расскажут об интересной и важной профессии. О том, где нужно учиться и какими навыками нужно обладать, чтобы работать в зоопарке.

Экскурсовод зоопарка знает всё и обо всём - где животные обитают, чем питаются, какой ведут образ жизни и как с ними подружиться. Во время мероприятия можно увидеть взаимоотношения животных и человека, узнать полезную и интересную информацию, и немного научиться понимать настроение животного по его поведению.