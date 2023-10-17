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Самарцам прочтут лекцию о коммунальных квартирах

17 октября 2023 11:39
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Самарцам прочтут лекцию о коммунальных квартирах

Семья Шустерман – родственники Э.А. Рязанова по линии матери, - получили в 1920-ые годы комнату в коммунальной квартире № 1 по адресу ул. Фрунзе, 120. Сейчас пространство мемориальной комнаты - сердце музея. Феномен коммунальных квартир, сформировавшийся в современном виде после революции 1917 года в ходе «уплотнений» является ярким маркером советской эпохи. Быт коммуналок знаком многим по фильмам или детским воспоминаниям. На лекции будет раскрыта история возникновения подобного жилья в XIX веке и изменение его роли в годы советской власти, отличие коммунальной квартиры от коммуны, а также правила жизни в коммуналке, которые были строго регламентированы жильцами.

С чего начиналась коммунальная квартира? Сколько в ней было звонков и счетчиков электроэнергии? Как готовили еду на общей кухне? Как топили помещения? Где возникали самые острые разногласия? Как проводили совместный досуг соседи по коммунальной квартире?

Место проведения: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Время: 21 октября, суббота, 16:30

Лектор: Анастасия Чекмасова – историк, заместитель директора по развитию

Цена: 200 руб./чел

Продолжительность: 1 час

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке https://vk.cc/crg470 

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