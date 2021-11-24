Самарцам представят творчество Эмиля Брагинского

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О ВЫСТАВКЕ

Выставка проходит в трёх форматах. В самом музее открылась витрина с экспонатами, характеризующими творчество Эмиля Брагинского. Среди них печатная машинка, на которой работали Брагинский и Рязанов, а также сценарии, книги и фотографии. В кинотеатре «Вертикаль» (Московское шоссе., 17) можно увидеть стендовую выставку о главных этапах биографии и творчества Эмиля Вениаминовича. Информацию из стендов значительно дополняет онлайн-выставка на сайте музея, которая с помощью экспонатов всесторонне расскажет о жизни великого сценариста.



ОБ ЭМИЛЕ БРАГИНСКОМ

19 ноября 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения драматурга, киносценариста, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Эммануэля (Эмиля) Вениаминовича Брагинского. Он вошёл в историю нашего искусства как автор наивных, слегка грустных комедий, которые воспевают любовь и по-доброму смеются над человеческими слабостями

Больше всего Эмиль Брагинский известен по сотрудничеству с режиссёром Эльдаром Рязановым. Вместе они написали сценарии к фильмам «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и др. Но сотрудничество с Рязановым – пусть самая известная, но лишь часть творческой биографии сценариста. Выставка музея Эльдара Рязанова раскрывает многообразие личности и творчества Эмиля Брагинского.

ВРЕМЯ И МЕСТО

25 ноября, четверг, 19:00

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

ЛЕКТОР

Вячеслав Вербовой — историк, научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

ЦЕНА

200 руб. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

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