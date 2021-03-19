Самарцам представят Пейзажи Невшательского края

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Экскурсия по выставке "Пейзажи Невшательского края" почетного консула Швейцарии Николя Вафлера представит Альянс Франсез Самара.

22 марта состоится экскурсия по выставке "Пейзажи Невшательского края", которую проведет почетный консул Швейцарии в Самаре - Николя Вафлер. Благодаря Николя, Вы сможете окунуться в удивительную атмосферу одного из старейших регионов Швейцарии, узнать и увидеть, где проходит водная граница между Францией и Швейцарией, какой город Александр Дюма прозвал "куском масла" и многое другое!

Начало мероприятия в 13:30 в Альянс Франсез Самара по адресу ул. Высоцкого, 10. Вход свободный по предварительной регистрации. Ношение маски и регистрация на мероприятие обязательны. Для регистрации отправьте ваше имя и номер телефона по адресу: culture-samara@afrus.ru

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