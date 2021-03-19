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Самарцам представят Пейзажи Невшательского края

19 марта 2021 09:12
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Самарцам представят Пейзажи Невшательского края

Экскурсия по выставке "Пейзажи Невшательского края" почетного консула Швейцарии Николя Вафлера представит Альянс Франсез Самара.

22 марта состоится экскурсия по выставке "Пейзажи Невшательского края", которую проведет почетный консул Швейцарии в Самаре - Николя Вафлер. Благодаря Николя, Вы сможете окунуться в удивительную атмосферу одного из старейших регионов Швейцарии, узнать и увидеть, где проходит водная граница между Францией и Швейцарией, какой город Александр Дюма прозвал "куском масла" и многое другое!

Начало мероприятия в 13:30 в Альянс Франсез Самара по адресу ул. Высоцкого, 10. Вход свободный по предварительной регистрации. Ношение маски и регистрация на мероприятие обязательны. Для регистрации отправьте ваше имя и номер телефона по адресу: culture-samara@afrus.ru

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