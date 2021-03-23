Самарцам покажут работы путешественника Федора Конюхова

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В четверг, 25 марта, в Самарском художественном музее откроется выставка Федора Конюхова "Возвращение пилигрима".

Зрителям представят около 40 работ самого известного русского путешественника, созданных за три десятилетия. Художественное творчество Федора Конюхова многообразно, среди его работ сюжетные картины, портреты, анималисичные мотивы и пейзажные импровизации, тяготеющие к абстракции.

Также в рамках выставки покажут документальный фильм, посвященный искусству Конюхова, в котором он сам расскажет о творческих поисках.

Экспозиция будет работать до 18 апреля, пишет Волга Ньюс.

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