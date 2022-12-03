Самарский Исторический парк презентовал уникальную мультимедийную выставку «Украина. На переломах эпох»

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2 декабря в Самаре Исторический парк «Россия — Моя история» презентовал уникальную мультимедийную выставку «Украина. На переломах эпох». Проект охватывает большой исторический период — от основания древнерусского государства до событий, происходящих сегодня. Наряду с уникальными фотографиями, видеоматериалами и кинохрониками в экспозиции представлены карты, плакаты и многочисленные архивные документы.

В десяти тематических залах парка презентовали уникальную мультимедийную экспозицию «Украина. На переломах эпох». Выставка охватывает большой исторический период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых являемся мы: Крещение Руси князем Владимиром и вхождение Малороссии в Русское царство, присоединение Крыма и создание Новороссии в правление Екатерины II, создание УССР, начало новейшей истории Украины, трагедия Донбасса и возвращение Крыма и юго-восточных регионов в Россию – вот далеко не полный перечень тем, о которых рассказывают мультимедийные залы.

Гости экспозиции смогут узнать о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить, как гражданам Украины, так и России. Одним из наиболее значимых разделов экспозиции являются материалы о цене освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, о героях и антигероях, пособниках нацистов — бандеровцах.

Выставка помогает найти ответы на многие вопросы, связанные с сегодняшней ситуацией в России и мире, всем думающим о судьбе своей страны гражданам, нацелена на их стремление к активной созидательной и объединяющей деятельности.

Выставочный проект «Украина. На переломах эпох» продлится до 11 декабря 2022 года. Время работы с 15:00 до 19:00 в Историческом парке «Россия – Моя история».

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Самарский Исторический парк