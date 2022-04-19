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22 апреля в 13.30 Самарский зоопарк приглашает поучаствовать в мероприятии "Международный день Земли".

Посетителям расскажут об истории праздника, редких видах животных и растений Самарской области, о том, как важна земля и то, что на ней растет для всех живых организмов. Гости зоопарка познакомятся с профессией эколога.

Для маленьких гостей зоопарка проведут экологический квест. Игра потребует от ребят знания растительного и животного мира, участникам придется разгадать ребусы и анаграммы, определить по следам животных, найти решения экологических проблем.

Все желающие в этот день смогут принять участие в акции «Погладь меня», на которой можно пообщаться с прирученными животными – верблюдом Лексусом, карликовыми козами Кнопкой и Ромашкой, петухом Перуном, королевским питоном Мурзиком, черепахами и другими.

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