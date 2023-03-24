Самарский театр оперы и балета покажет комическую оперу "Любовь к трём апельсинам"

130

Принцу волшебной страны не везет: едва он вылечился от ипохондрической болезни, как был заколдован. Теперь он влюблен в три апельсина и должен во что бы то ни стало их найти…

Сергей Прокофьев был современником художника Казимира Малевича, автора легендарного "Черного квадрата" и основоположника супрематизма, чьи работы и послужили источником вдохновения для художников спектакля.

Спектакль пройдёт под управлением художественного руководителя и главного дирижёра театра Евгения Хохлова, пишет Волга Ньюс.