Самарский театр кукол принял участие в Международном фестивале «Лукоморье»

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Труппа Самарского театра кукол вернулась с 8-го Международного фестиваля русских зарубежных театров «ЛУКОМОРЬЕ», который проходил с 7 по 9 октября 2021 года в венгерской столице — Будапеште.

В этом году участниками «Лукоморья» стали театральные коллективы из Украины, Израиля, Венгрии, России и Германии.

«Уже много десятилетий русская культура не только не теряется в полиэтнической Европе, но и настойчиво даёт о себе знать. Интерес к слову Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, Чехова не угасает. Русский театр есть великое и восхитительное средство сохранения и поддержания традиции слова, мысли, чувства. Исходят из этого благодатного посыла и вдохновители и учредители Международного театрального фестиваля «Лукоморье». — Сергей Журавлёв — доцент кафедры философии Гос. Университета в республике Марий-Эл. (Йошкар-Ола)

Самарский театр кукол 9 октября представил на фестивале спектакль «Радужная рыбка» — интерактивную сказку-игру, рассчитанную на самых маленьких зрителей. В процессе представления малышам предстояло не только следить за происходящим на сцене, но и принимать в действии непосредственное участие – играть, считать, и отгадывать загадки.

Дети очень тепло приняли спектакль, вместе с главным героем — рыбаком — считали и отгадывали загадки, а от желающих после спектакля поближе познакомиться с обитателями пруда вовсе не было отбоя.

Фото: минкульт СО