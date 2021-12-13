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Самарский театр кукол приглашает прикоснуться к волшебному миру кукол

13 декабря 2021 16:34
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Посетители узнают все о том, как двигается, думает кукла в руках актера.

14 декабря в 13:00 Самарский театр кукол приглашает прикоснуться к волшебному миру кукол! В ходе театрализованной экскурсии «Путешествие в мир кукол» ребята совершат путешествие в мир кукольного искусства, в которое они отправятся вместе с актрисой театра Людмилой Павловой. Посетители узнают все о том, как двигается, думает кукла в руках актера.

Экскурсия «Путешествие в мир кукол» — это экскурсия полного погружения в мир театра кукол, где каждый участник может познакомиться с профессией актера-кукольника и послушать стук кукольного сердца.

А в финале экскурсии ребят ждет мастер-класс с актрисой театра по кукловождению, где участники экскурсии смогут почувствовать себя настоящими актерами-кукольниками, передает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:    пресс-служба минкульта СО

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