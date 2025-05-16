Самарский театр драмы присоединится к Ночи музеев

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17 мая с 20:30 до 23:00 Самарский академический театр драмы им. М. Горького присоединится к акции «Ночь музеев». Театр приглашает в этот вечер всех желающих на фотовыставку «ЛИЦА» (16+).

Её героями стали артисты театра и персонажи спектаклей в их исполнении. Зрители фотовыставки смогут оценить мастерство перевоплощения актёров (некоторых из них можно будет встретить на мероприятии), а также талант театральных гримёров.

Гостей театра в «Ночь музеев» ожидают подарки и сюрпризы.

Вход свободный, без предварительной регистрации.