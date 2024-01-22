Самарский театр драмы получил световое оборудование в рамках нацпроекта

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В рамках национального проекта «Культура» Самарский академический театр драмы им. М. Горького получил новое световое оборудование общей стоимостью 37,5 млн. рублей.

Театр приобрел два комплекта светового оборудования, включающих 60 приборов разного типа для художественного освещения со встроенным симулятором цветных фильтров и подвижной проекцией изображений.

Сценический свет – неотъемлемая часть любого спектакля, значимое средство художественной выразительности. Технологии сценического света шагнули так далеко, что уже есть отдельная профессия – художник по свету.

Директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов: «Театральная система освещения крайне важна, ведь от неё, так же, как и от режиссуры, игры артистов, декораций, костюмов, зависит восприятие спектакля зрителями. Отрадно, что благодаря нацпроекту «Культура» самарский театр драмы получил качественное и современное световое оборудование, которое позволит еще больше радовать наших зрителей прекрасными постановками».