Самарский театр драмы покажет спектакли в Алексеевке и Кинеле

24 и 26 сентября коллектив Самарского академического театра драмы им. М. Горького проведёт четыре выездных спектакля в Алексеевке и Кинеле. На площадках ДК «Дружба» в Алексеевке и ДК в Кинеле будут показаны «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина и комедия «Шесть блюд из одной курицы» Ганны Слуцки. Билеты на спектакли могут купить и обладатели «Пушкинской карты».

Театр ставит перед собой цель сделать своё искусство доступным каждому зрителю Самарской области вне зависимости от места проживания. Благодаря таким выездам жители удалённых районов получают уникальную возможность насладиться живым театром без необходимости ехать в областной центр.

Отрадно то, что спектакли могут посетить обладатели «Пушкинской карты». Ведь именно театр способен вдохновлять, воспитывать вкус и пробуждать интерес к искусству у молодёжи и подростков.

Дополнительная информация:

24 сентября Дом культуры «Дружба» (п.г.т. Алексеевка, ул. Комсомольская, 15)

13.00 Спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (12+)

18.00 Спектакль «Шесть блюд из одной курицы» (16+)

26 сентября Городской Дом культуры (г.о. Кинель, ул. Мира, 42)

13.00 Спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (12+)

18.00 Спектакль «Шесть блюд из одной курицы» (16+)