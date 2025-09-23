Я нашел ошибку
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
Сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Самарский театр драмы покажет спектакли в Алексеевке и Кинеле

23 сентября 2025 11:19
Самарский театр драмы покажет спектакли в Алексеевке и Кинеле

24 и 26 сентября коллектив Самарского академического театра драмы им. М. Горького проведёт четыре выездных спектакля в Алексеевке и Кинеле. На площадках ДК «Дружба» в Алексеевке и ДК в Кинеле  будут показаны «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина и комедия «Шесть блюд из одной курицы» Ганны Слуцки. Билеты на спектакли могут купить и обладатели «Пушкинской карты».

Театр ставит перед собой цель сделать своё искусство доступным каждому зрителю Самарской области вне зависимости от места проживания. Благодаря таким выездам жители удалённых районов получают уникальную возможность насладиться живым театром без необходимости ехать в областной центр.

Отрадно то, что спектакли могут посетить обладатели «Пушкинской карты». Ведь именно театр способен вдохновлять, воспитывать вкус и пробуждать интерес к искусству у молодёжи и подростков.

 

Дополнительная информация:

 

24 сентября Дом культуры «Дружба» (п.г.т. Алексеевка, ул. Комсомольская, 15)

13.00  Спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (12+) 

18.00 Спектакль «Шесть блюд из одной курицы» (16+)

 

26 сентября Городской Дом культуры (г.о. Кинель, ул. Мира, 42) 

13.00  Спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (12+) 

18.00 Спектакль «Шесть блюд из одной курицы» (16+)

 

