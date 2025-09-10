Самарский театр драмы откроет 175-й сезон комедией «Неаполитанские каникулы»

88

12, 13, 14 сентября Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру спектакля «Неаполитанские каникулы» (16+). Этой постановкой театр откроет 175-й юбилейный сезон на большой сцене.

Искромётную комедию классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты ставит на сцене Самарской драмы режиссёр Паоло Эмилио Ланди. Самарская публика знает его как постановщика любимого хита «Ladies' Night». Также маэстро ставил на самарской сцене «Венецианские близнецы», «Танцевальный марафон», «Пули над Бродвеем», «Человек и джентльмен».

Написанная столетие назад, комедия Скарпетты актуальна до сих пор и пользуется большой популярностью в России. Несмотря на то, что действие происходит в Италии, юмор будет близок и понятен каждому зрителю.

Молодой Чичилло беззаботно прожигает жизнь в Неаполе, вводя в заблуждение богатого провинциального родственника. Феличе Шошамокка уверен, что на высылаемые им деньги племянник получил диплом психиатра и открыл в городе лечебницу для душевнобольных. Однажды Феличе сообщает, что едет с семейством в Неаполь навестить Чичилло и уговорить «опытного врача» переехать работать на родину, где строится психиатрическая клиника. Племянник в панике. Во всём признаться дядюшке? Ни за что! Легче найти какой-нибудь дом и полтора десятка сумасшедших. Да и что такое безумие? Когда любой человек во власти идеи, чем-то или кем-то увлечён, разве похож он на адекватного?..