Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский театр драмы откроет 175-й сезон комедией «Неаполитанские каникулы»

10 сентября 2025 09:55
88
Самарский театр драмы откроет 175-й сезон комедией «Неаполитанские каникулы»

 12, 13, 14 сентября Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит премьеру спектакля «Неаполитанские каникулы» (16+). Этой постановкой театр откроет 175-й юбилейный сезон на большой сцене.

Искромётную комедию классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты ставит на сцене Самарской драмы режиссёр Паоло Эмилио Ланди. Самарская публика знает его как постановщика любимого хита «Ladies' Night». Также маэстро ставил на самарской сцене «Венецианские близнецы», «Танцевальный марафон», «Пули над Бродвеем», «Человек и джентльмен».

Написанная столетие назад, комедия Скарпетты актуальна до сих пор и пользуется большой популярностью в России. Несмотря на то, что действие происходит в Италии, юмор будет близок и понятен каждому зрителю.

Молодой Чичилло беззаботно прожигает жизнь в Неаполе, вводя в заблуждение богатого провинциального родственника. Феличе Шошамокка уверен, что на высылаемые им деньги племянник получил диплом психиатра и открыл в городе лечебницу для душевнобольных. Однажды Феличе сообщает, что едет с семейством в Неаполь навестить Чичилло и уговорить «опытного врача» переехать работать на родину, где строится психиатрическая клиника. Племянник в панике. Во всём признаться дядюшке? Ни за что! Легче найти какой-нибудь дом и полтора десятка сумасшедших. Да и что такое безумие? Когда любой человек во власти идеи, чем-то или кем-то увлечён, разве похож он на адекватного?..

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
64
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
122
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
290
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
357
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
280
Весь список