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Самарский театр драмы лидер по Пушкинской карте по итогам 2024 года

15 января 2025 11:41
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Самарский театр драмы лидер по Пушкинской карте по итогам 2024 года

По итогам 2024 года Самарский академический театр драмы им. М. Горького, как и в 2023 году, остается бесспорным лидером по «Пушкинской карте» в Самарской области как по количеству мероприятий, так и по числу посещений. Молодые люди побывали на 318 спектаклях, используя возможности  «Пушкинской карты». 

«В 2024 году наш театр посетили больше 25 тысяч обладателей «Пушкинской карты», это больше, чем в каком-либо другом учреждении культуры региона. Мы считаем, что такие результаты достигнуты, в том числе, благодаря активности амбассадоров «Пушкинской карты». Клуб амбассадоров работает в театре драмы второй сезон: ребята ходят не только на спектакли, но и на специальные экскурсии, мастер-классы, творческие встречи», – рассказал заместитель директора театра по развитию и работе со зрителем Алексей Возилов.

Амбассадоры посещают спектакли Самарского театра драмы, берут интервью у любимых артистов, снимают видеоролики, а потом делятся впечатлениями в своих социальных сетях, и призывают своих друзей пользоваться возможностями «Пушкинской карты».

 

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