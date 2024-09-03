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Самарский театр драма отправился на Большие гастроли в Воркуту

3 сентября 2024 11:20
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Самарский театр драма отправился на Большие гастроли в Воркуту

Самарский академический театр драмы им. М. Горького отправился на гастроли в Воркуту. С 6 по 8 сентября на сцене Воркутинского драматического театра им. Б.А. Мордвинова будут показаны три самарских постановки: 6 сентября – «Мюнхгаузен» (12+), 7 сентября – «Детектор лжи» (16+), 8 сентября – «Шесть блюд из одной курицы» (16+).

В мае 2024 года состоялись гастроли  Воркутинского драматического театра в Самару в рамках программы «Большие гастроли». Театр из Воркуты привез в Самару три яркие и очень разные постановки: «Милые бранятся – только тешатся!», «Пегий пёс, бегущий краем моря» и сказку «Волшебная лампа Аладдина». Все показы прошли на сцене Самарской драмы с успехом, и наша публика долго аплодировала воркутинским артистам. Теперь состоится ответный визит.

Показ спектаклей проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» в рамках программы «Большие гастроли».

Из Воркуты труппа Самарского театра отправится в Калугу, где состоится IX Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге», в котором наш театр принимает участие впервые. 15 сентября на сцене Калужского областного драматического театра будет представлен спектакль «Дети солнца» (16+). Фестиваль «Старейшие театры России в Калуге» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и интересен тем, что в нём участвуют профессиональные театры России, основанные не менее 100 лет назад. В этом году театры из 11 городов России покажут 10 больших постановок по произведениям русских и советских писателей.

Завершится осенний гастрольный тур Самарского театра драмы в Ярославле. 18 сентября в рамках XXIV Международного Волковского театрального фестиваля на площадке одного из старейших театров России – Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова – Самарский театр драмы покажет спектакль «Герой нашего времени» (16+). В 2024 году Волковский фестиваль посвящён празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Фестиваль соберёт не только постановки по произведениям великого писателя и поэта, но также произведения других русских классиков XIX века.

На своей площадке Самарский академический театр драмы им. М. Горького откроет 174-ый сезон 21 сентября спектаклем «Тартюф» (16+).

 

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