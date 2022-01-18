Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»

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20 января в Самарском областном художественном музее откроется выставка творческих работ лауреатов открытого регионального конкурса изобразительного искусства «Самарский модерн». Она организована Самарским политехом и приурочена к 150-летнему юбилею знаменитого купца, мецената, художника, архитектора, архивиста и краеведа Константина Головкина.

Участниками конкурса, который проводился по трём номинациям («Модерн вархитектуре Самары», «Дача Головкина», «Персона Константина Головкина в искусстве»), стали более 100 школьников и студентов. В музейной экспозиции будут представлены лучшие работы. Также на выставке состоится презентация визуальной концепции «Человек-Город», повествующей о многогранной жизни «самарского Леонардо», его неоценимом вкладе в развитие города.

Выставка будет работать с 20 января по 6 февраля 2022 года.

К слову, история семьи Константина Головкина тесно переплелась с историей нашего университета. Сын Головкина, Юрий, в 1938-1940 годах учился на факультете промышленного и гражданского строительства, внук, Владимир Овчинников, окончил нефтяной факультет, а правнук, Михаил Черносвитов, работает сегодня доцентом кафедры «Водоснабжение и водоотведение».

Кроме того, легендарная дача Головкина «Дом со слонами», памятник архитектуры федерального значения, в настоящее время передана Самарскому политеху. После реставрации она обретёт новую жизнь – здесь откроется международная архитектурная школа.

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