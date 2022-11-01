Самарский океанариум подвел итоги конкурса рисунков

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30 октября в Самарском океанариуме состоялось награждение победителей первого конкурса рисунков «Удивительный водный мир». На конкурс поступило более 80 художественных работ, выполненных в разной технике и отражающих взгляд детей на разнообразие подводной жизни. Участие в конкурсе приняли дети со всей Самарской области в двух возрастных категориях от 5 до 7 лет и от 8 до 11 лет.

Из всего многообразия совершенно разных работ было очень непросто было выбрать шесть победителей, и здесь жюри конкурса помогло народное голосование. Работы всех участников можно посмотреть и тем самым улучшить настроение в социальных сетях Самарского океанариума https://vk.com/albums-189434379 Все участники получили дипломы на память.

Директор по развитию Самарского океанариума Ольга Мазанова:

«Конкурс проводился в целях привлечения внимания детей к теме водного мира, сохранения его природного наследия и воспитания бережного отношения к окружающей среде. Мы приятно удивлены и очень тронуты тем, что такое количество детей приняли участие. Детское творчество – самое искреннее, честное и позитивное. Для нас это первый подобный опыт, и мы планируем сделать тематические конкурсы традиционными и с акцентом не только на обитателей морей и океанов, но и родной для Самарской области Волги. Основная миссия океанариумов – просвещать детей и взрослых, открывать для них новое и неизведанное, для этого мы ранее открыли на базе нашего океанариума лекторий, а сейчас решили еще ближе познакомиться с нашими юными посетителями и порадовать их с помощью конкурса».