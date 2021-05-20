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Евгения работает в самых разных техниках и жанрах: скульптура, инсталляция, микс-медиа, но чаще - в графике, используя перья, тушь, акварель.
Самарский областной художественный музей: выставка «В поисках J» архитектора и художника Евгении Биктимировой
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Самарский областной художественный музей: выставка «В поисках J» архитектора и художника Евгении Биктимировой

20 мая 2021 21:01
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Евгения работает в самых разных техниках и жанрах: скульптура, инсталляция, микс-медиа, но чаще - в графике, используя перья, тушь, акварель.

Самарский областной художественный музей представляет выставку «В поисках J» архитектора и художника Евгении Биктимировой. Известная в художественной среде под псевдонимом JENI BEV, Евгения работает в самых разных техниках и жанрах: скульптура, инсталляция, микс-медиа, но чаще предпочитает выражать себя в графике, используя перья, тушь, акварель. Художница также занимается барельефами и контррельефами, в основе которых лежат чертежи и конструкции с использованием графических работ, что позволяет оперировать большими  масштабами. 

Евгения Биктимирова - финалист конкурса Beverly Hills Art Show (Los Angeles, 2012 г.) (картина "Птица" была выбрана для рекламы всего фестиваля), победитель международного конкурса Art Revolution Taipei 2013 (Тайвань), участник Шестой Московской Биеннале Современного искусства (Москва. 2015), множества персональных и групповых выставок в Санкт-Петербурге, Самаре, Лос-Анжелесе, Нью-Йорке, Лондоне. Работы художницы находятся в трех музеях России. 

Помимо классической графики, на выставке представлены произведения в технике микс-медиа, позволяющей задействовать большие масштабы и предоставляющей огромные возможности для самовыражения. В состав экспозиции также входит коллекция одежды с принтами картин Евгении, созданная в коллаборации с дизайнером Leka NY. Платье из этой коллекции выбрала для своего интервью на телеканале ABC Good Morning America американская актриса, телеведущая, модель, сценарист и продюсер Trаcee Ellis Ross (Трэйси Эллис Росс), дочь знаменитой певицы Дайаны Росс, а другая модель из этой же коллекции попала на страницы Elle Bulgaria.

Представить свои работы, принесшие ей международное признание, на суд публики именно в родном городе было давней мечтой Евгении, рассказали в пресс-службе музея. 

 

Фото:    пресс-служба музея

Теги: В поисках J выставка Евгения Биктимирова

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