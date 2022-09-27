Самарский областной художественный музей приглашает на открытие юбилейной выставки Елены Макеевой «Сохраненные четверостишья»

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Многие в Самаре знают прекрасного живописца Елену Макееву, чьи колоритные пейзажи, сочные натюрморты можно увидеть на многих выставках в Самарском отделении Союза художников. Несмотря на то, что последнее время Елена живет к Крыму, свой юбилейный день рождения она отмечает выставками в родном городе.

Экспозиция в Самарском областном художественном музее знакомит зрителя с графическим творчеством Елены Макеевой. Как художник-график она работает в жанре портрета и городского пейзажа. Представленные техники очень разнообразны: акварель, тушь, пастель, сангина, соус. Каждая работа, в основном, создана в смешанной технике.

На городских пейзажах предстают узнаваемые уголки Самары: высятся шпили костела, выступают эркеры деревянных построек, уводит вглубь арка с атлантами с известного особняка купцов Шихобаловых на улице Венцека. При точной графической проработке деталей сохраняется впечатление быстрого рисунка, верно пойманного состояния – пасмурной или теплой осени, солнечного или снежного дня.

Полны обаяния детские рисунки Елены Макеевой: румяная девочка в широкополой шляпе, мальчики-рыбаки, подарки у новогодней елки.

В графике Елены нет того буйства цвета, свойственного ее живописи, здесь работают другие выразительные средства – линия, тон, пятно. Свободно сочетаются техники: прозрачную акварель дополняет тушь или гуашь, выразительность угля подчеркивает тон бумаги, а четкость в сочетании с легкой эскизной незаконченностью придают работам артистизм.