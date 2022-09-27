Я нашел ошибку
Главные новости:
АВТОВАЗ запускает три новых проекта
АВТОВАЗ запускает три новых проекта
В Тольятти ресторан заплатил отравившимся детям
В Тольятти ресторан заплатил отравившимся детям
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
За сутки в Самарской области еще 2089 человек заболели коронавирусом
За сутки в Самарской области еще 2089 человек заболели коронавирусом
«Целевики»-первокурсники ОДК-Кузнецов познакомились с предприятием
«Целевики»-первокурсники ОДК-Кузнецов познакомились с предприятием
В Самаре изменили количество трамваев и троллейбусов
В Самаре изменили количество трамваев и троллейбусов
В США молния ударила в лодку, в которой находились пятеро школьников и убила двоих из них
В США молния ударила в лодку, в которой находились пятеро школьников и убила двоих из них
Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море — беспрецедентно
Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море — беспрецедентно
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58
-0.1
EUR 55.93
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский областной художественный музей приглашает на открытие юбилейной выставки Елены Макеевой «Сохраненные четверостишья»

27 сентября 2022 10:18
213
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие юбилейной выставки Елены Макеевой «Сохраненные четверостишья»

Многие в Самаре знают прекрасного живописца Елену Макееву, чьи колоритные пейзажи, сочные натюрморты можно увидеть на многих выставках в Самарском отделении Союза художников. Несмотря на то, что последнее время Елена живет к Крыму, свой юбилейный день рождения она отмечает выставками в родном городе.

Экспозиция в Самарском областном художественном музее знакомит зрителя с графическим творчеством Елены Макеевой. Как художник-график она работает в жанре портрета и городского пейзажа. Представленные техники очень разнообразны: акварель, тушь, пастель, сангина, соус. Каждая работа, в основном, создана в смешанной технике.

На городских пейзажах предстают узнаваемые уголки Самары: высятся шпили костела, выступают эркеры деревянных построек, уводит вглубь арка с атлантами с известного особняка купцов Шихобаловых на улице Венцека. При точной графической проработке деталей сохраняется впечатление быстрого рисунка, верно пойманного состояния – пасмурной или теплой осени, солнечного или снежного дня.

Полны обаяния детские рисунки Елены Макеевой: румяная девочка в широкополой шляпе, мальчики-рыбаки, подарки у новогодней елки.

В графике Елены нет того буйства цвета, свойственного ее живописи, здесь работают другие выразительные средства – линия, тон, пятно. Свободно сочетаются техники: прозрачную акварель дополняет тушь или гуашь, выразительность угля подчеркивает тон бумаги, а четкость в сочетании с легкой эскизной незаконченностью придают работам артистизм.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
27 сентября 2022  13:49
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
100
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
27 сентября 2022  12:21
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
133
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
26 сентября 2022  11:40
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
791
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо Самарской земли и нашей великой страны – России!
25 сентября 2022  14:11
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником
715
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
25 сентября 2022  12:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
685
Весь список