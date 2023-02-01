Самарский областной художественный музей представит выставку художника Владимира Щербина

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2 февраля в 18:00 Самарский областной художественный музей представит выставку художника и педагога, члена творческого Союза художников и международной Федерации художников при ЮНЕСКО Владимира Васильевича Щербина. Вход свободный.

Владимир Васильевич родился 25 июля 1949 г. в Куйбышеве. Увлекся рисованием в начальной школе, занимался в изостудии при клубе «Строитель», потом учился в вечерней художественной школе у художника и педагога К. Д. Горовых (1928-1988). В 1967 г. поступил в Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого на живописное отделение, а в 1976 г. в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной на графический факультет. В 1981 году Щербин попал по распределению в Куйбышевское художественное училище. В 1985 г. устроился художником-оформителем в Самарское управление буровых работ. С 1993 г. совмещал работу у нефтяников с преподаванием в художественной школе.

Все ученики говорят об учителе с невероятной теплотой, о его интеллигентном общении, ненавязчивой манере обучения. Педагогическая деятельность Владимира Щербина отмечена грамотой и знаком мэрии Самары «За заслуги перед городом».

Как художник В.В. Щербин работал в разных жанрах, отдавая предпочтение портрету и пейзажу. Любил графику, акварель, живопись маслом. В своем творчестве продолжал традиции русской реалистической школы.

Фото: минкульт СО