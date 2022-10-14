Самарский институт культуры примет Международный фестиваль «Россия — Вселенная звука»

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Событие пройдет с 17 по 18 октября и объединит больше пятидесяти гостей из разных регионов России, а также Ирина. Организатором мероприятия выступает Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, а сам проект поддержан Президентским Фондом культурных инициатив.



Первый фестиваль «Россия — Вселенная звука» прошел в Московской консерватории больше 10 лет назад. За это время событие завоевало статус мероприятия, которое объединяет на своих площадках самые яркие, самобытные культурные явления мира. Ежегодно программа составляется с учетом выявления в генезисе музыкальной культуры нашей страны новых элементов. Главным отличием события является то, что в числе участников подлинные носители, исследователи и знатоки исконных традиций.



Самарский институт культуры в этом году выступает партнером мероприятия. На базе вуза состоится ряд событий: олимпиада «Что вы знаете о своих соседях по стране?» и концерты исполнителей из Ирана, Таймыра, Якутии, Дагестана и не только.

Фестиваль откроется выступлением иранского коллектива. Артисты представят программу «Непройденные пути».