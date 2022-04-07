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Самарский художественный музей представит выставку самарского пейзажиста Юрия Скачкова
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Самарский художественный музей представит выставку самарского пейзажиста Юрия Скачкова

7 апреля 2022 20:19
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Из частных коллекций Сергея Рудняева и вдовы художника Татьяны Скачковой.

8 апреля. в 17:00 Самарский художественный музей представит выставку замечательного самарского пейзажиста Юрия Скачкова (1952 – 2003) из частных коллекций Сергея Рудняева и вдовы художника Татьяны Скачковой.

Юрий Скачков — один из первых выпускников Куйбышевского художественного училища, в котором постигал азы живописи под руководством местных корифеев пейзажа Валентина Пурыгина и Ивана Комиссарова. Консервативный, по мнению некоторых, пейзажный жанр стал для него прибежищем духа, живописным источником впечатлений. Впервые Скачков попал на этюды в Жигули в 1973 году, и навсегда, до самых последних дней остался в плену влекущей и немеркнущей красоты этого края.

Его просторная мастерская была заполнена сотнями этюдов, большими станковыми полотнами. Первое, что в них поражает – масштабность замысла, сопряженная с камерностью отдельных мотивов. Сила, управляющая его творчеством, — это величайшая сила жизни, которая звучит во всех его полотнах, оставляя непреходящее чувство восхищения.

Жизнь вне города, на Бахиловой поляне, в одном из живописных мест Самарской Луки, давала главное, что нужно пейзажисту, — абсолютное погружение в мир, который его интересовал; ежечасное наблюдение природы, ощущение её значительности, целостности, постоянная работа на натуре в любую погоду превратили его в мастера, с любовью воспевшего наш край.

Богатство и разнообразие технических приемов делает картины Скачкова живыми в каждой их части.

Для сегодняшнего зрителя Юрий Скачков – современный русский художник, лишенный всякой провинциальной мелкопоместности и сусальности, при этом находящийся в мощном взаимодействии с европейской культурой.

 

Фото:   минкульт СО

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