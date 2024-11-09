Самарский губернский русский народный хор стал лауреатом I степени конкурса «Поющая Россия»

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В День народного единства Самарский губернский русский народный хор стал лауреатом I степени и обладателем специального приза «За лучшее исполнение патриотической песни» X Всероссийского конкурса исполнителей русской песни «Поющая Россия». Он проходил с 31 октября по 4 ноября в Ульяновской области.



Жюри, под председательством Василия Петровича Овсянникова высоко оценило искусство самарских самодеятельных артистов. Губернский хор стал лауреатом первой степени и вышел на сцену в Гала-концерте ДК «Губернаторский» в Ульяновске вместе с другими победителями.



«Это первая победа молодого коллектива, – поделилась Наталия Бикметова, руководитель губернского хора, профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Самарской области, – и стать лидерами в таком масштабном и серьезном конкурсе для нас и престижно и важно для дальнейшего развития. Сертификат на 50 000 рублей, который мы получили, направим на участие в творческих конкурсах и уже в январе проведем концерты в районах родной губернии, в ДК, отремонтированных в рамках нацпроекта "Культура"».



«Губернский русский народный хор стал самым масштабными и ярким реализованным проектом агентства при поддержке ПФКИ,– отметил директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин. – Самарский край – регион с исторически сильными традициями народного хорового исполнительства. Среди них много династий творческих семей. Это колоссальный культурный ресурс Самарской губернии!».



Проект «Самарский губернский русский народный хор» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: минкульт СО