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Самарский государственный институт культуры завершает юбилейный год грандиозным онлайн-концертом

15 ноября 2021 11:30
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Самарский государственный институт культуры завершает юбилейный год грандиозным онлайн-концертом

Мировые хиты на гуслях, пьеса на аккордеоне в восемь рук, дабстеп на колоколах и еще немало креативных творческих номеров от студентов, преподавателей и выпускников вуза можно будет увидеть 29 ноября во время юбилейного онлайн-концерта «СГИК – 50. Продолжение» на сайте института, официальном YouTube-канале и в социальных сетях.


Концепция большого праздничного концерта, проведение которого планировалось в очном формате, построена на диалоге нынешних студентов и успешных выпускников, которыми гордится вуз. Многие номера программы сделаны в результате творческих коллабораций коллективов СГИК, а также объединений с артистами, например, Самарской филармонии, театра оперы и балета и другими ведущими учреждениями региона. Все без исключения номера программы будут исполняться впервые.

Так, например, зрителям представят знаменитую композицию Show Must Go On группы Queen в исполнении студенческого оркестра народных инструментов «Жар-птица» и артистов эстрадного ансамбля Campanella. Впервые единое творческое решение презентуют артисты джазового ансамбля Brilliant Corners и студенческого народного хора «Самарская Лука». Удивит зрителей и доцент СГИК, заведующая кафедрой звукорежиссуры Алла Чванова, которая исполнит совместно со своими студентами произведение на аккордеоне в восемь рук одновременно. Неожиданным станет и перформанс от Саввы Зорина, выпускника театрального факультета, артиста Самарского театра драмы им. Горького, который сыграет дабстеп на колоколах под сопровождение диджейского сета. Но это далеко не все сюрпризы, приготовленные к юбилею СГИК.

Конечно же, в этот день Самарский государственный институт культуры будет принимать поздравления со всех уголков России и из-за рубежа от выпускников, партнеров и коллег, руководителей Самарского региона и Министерства культуры РФ. С творческими номерами выступят Государственный Волжский народный русский хор им. П.М. Милославова, Самарский концертный духовой оркестр, молодежный драматический театр «Мастерская», детский музыкальный театр «Задумка» и не только. 

Трансляция юбилейного концерта начнется 29 ноября в 18.00 и продлится несколько часов. Присоединиться к творческому телемарафону можно по ссылкам: https://www.youtube.com/channel/UCpS7XZ9qJ4lvLu0Na5JjhuQ и

 https://vk.com/sgik_culture.

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