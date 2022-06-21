Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22 по 26 июня.
Расписание открытого кинотеатра "Филин" на набережной
Любая помощь беженцам, тем более детям, может только приветствоваться.
Песков поприветствовал передачу Муратовым денег на помощь детям с Украины
На традиционном месте — фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области.
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет с 30 июня по 3 июля
Организаторы подготовили для участников насыщенную программу.
«Серебряные» волонтеры из Самары, Кинеля и Кинельского района соберутся в селе Малая Малышевка
Днем на юге области максимальная температура воздуха +30, +33 С.
В Самарской области ожидается гроза, ливень, порывистый ветер, возможен град
I тур по специальности «Дирижирование» проходил с 18 по 20 июня в Концертном зале имени Чайковского.
Самарский дирижер Филиппо Десси вышел во II тур престижного Международного конкурса им. С.В. Рахманинова 
Во время встречи губернатору был представлен каталог выпускаемой продукции учреждениями уголовно-исполнительной системы Самарской области.
В ходе встречи Рамиза Алмазова и Дмитрия Азарова прошла презентация продукции в рамках импортозамещения
Стартовая цена лота, средства от продажи которого Муратов намерен передать в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ, составила 550 тысяч долларов.
Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
В Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский дирижер Филиппо Десси вышел во II тур престижного Международного конкурса им. С.В. Рахманинова 

21 июня 2022 14:43
103
I тур по специальности «Дирижирование» проходил с 18 по 20 июня в Концертном зале имени Чайковского.

По решению членов жюри, во II тур Международного конкурса им. С.В. Рахманинова по специальности «Дирижирование» прошли 12 дирижеров: Филиппо Десси (Италия), представляющий Самарскую филармонию, Алексей Рубин (Россия), Тилен Дракслер (Словения), Филипп Селиванов (Россия), Клеман Нонсьё (Франция), Николай Цинман (Россия), Хаожань Ли (Китай), Арсений Шупляков (Россия), Гурген Петросян (Россия), Иван Никифорчин (Россия), Алексей Моргунов (Россия), Михаил Мосенков (Россия).

Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова проходит с 14 по 27 июня 2022 года в Москве. В нем принимают участие музыканты из России, Беларуси, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Словении, Китая, Сингапура, Бразилии и США.

Конкурс учредили в преддверии 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова: этот юбилей отметят в 2023 году. Художественным руководителем мероприятия стал пианист, народный артист России Денис Мацуев. Он же возглавил жюри конкурса по специальности «фортепиано». Дирижерские состязания курирует Валерий Гергиев, а конкурс композиторов — Александр Чайковский.

I тур по специальности «Дирижирование» проходил с 18 по 20 июня в Концертном зале имени Чайковского. 25 конкурсантов должны были пройти с оркестром два произведения в формате открытой репетиции – Симфоническую фантазию «Скала » Сергея Рахманинова и партию из симфонии Вольфганга Амадея Моцарта или Людвига ван Бетховена на выбор участника.

В профессиональное жюри каждой специальности вошли дирижеры, исполнители и педагоги из разных стран мира. Россию среди них представляют Алексей Рыбников, Юрий Башмет, Борис Березовский, Владимир Виардо и другие.
Смотрите выступление нашего дирижёра Филиппо Десси сегодня, 21 июня, в 14.00 (по московскому времени) по ссылке на сайте, сообщвет пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
21 июня 2022  13:39
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
133
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
164
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
425
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
921
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
887
Весь список