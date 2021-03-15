Самарский балет «Бахчисарайский фонтан» показали на сцене Большого театра

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14 марта на Новой сцене Большого театра в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска» Самарский академический театр оперы и балета представил балет «Бахчисарайский фонтан».

Напомним, что спектакль был включен в перечень номинантов самой престижной театральной премии «Золотая маска» сразу в пяти номинациях: «Балет/спектакль», «Балет-современный танец/Женская роль» (Ксения Овчинникова, Мария), «Балет-современный танец/Мужская роль» (Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Нурали, и Игорь Кочуров, Вацлав), «Работа художника в музыкальном театре» (Андрей Войтенко), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова).

В этом году в номинации «Балет/спектакль» Самарский театр стал единственным представителем регионов. Другие номинанты – музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (Москва), Большой театр (Москва), Мариинский театр (Санкт-Петербург).

Трагическую историю любви на сцене представили: Мария - Ксения Овчинникова, Вацлав - Игорь Кочуров, Зарема - Анастасия Тетченко, Гирей - Дмитрий Мамутин, Нурали - Диего Эрнесто Кальдерон Армьен. За дирижерским пультом работал художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов.

Спектакль прошел с аншлагом, учитывая ковидную шахматную рассадку. Зрители тепло приняли самарскую постановку и щедро наградили овациями артистов, оркестр и постановочную группу.

Оценка жюри «Золотой маски» будет известна только в конце апреля, но и сами артисты, и руководство театра, и приглашенные гости отметили, что все задуманное было осуществлено на высоком уровне.

Генеральный директор Самарского театра оперы и балета Сергей Филиппов: «Выход в финал «Золотой маски» дал возможность нам выступить на сцене Большого театра, к которому любой российский театр испытывает особый пиетет. Никогда раньше наш театр не был заявлен в таком количестве номинаций. Впервые наши солисты стали номинантами «Золотой маски», и как бы ни завершился фестиваль этого года, это уже успех».

Фото: Антон Сенько