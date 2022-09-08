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Самарский академический театр оперы и балета открывает 92 театральный сезон

8 сентября 2022 10:33
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Самарский академический театр оперы и балета открывает 92 театральный сезон

9 сентября, в пятницу, Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича открывает 92 театральный сезон балетом Людвига Минкуса «Дон Кихот Ламанчский», премьера которого прошла с триумфальным успехом в июле.

Перед началом спектакля в 18 часов в Колонном зале на втором этаже состоится торжественное мероприятие – презентация макета памятника Александру II.

Александр II, вступив на престол в 1855 году, стал реформатором в ответ на потребности времени как человек трезвого ума и доброй воли. Его правление ознаменовалось беспрецедентными по масштабу преобразованиями, получившими в дореволюционной литературе название «великих реформ». Памятник Александру II был установлен в Самаре в 1889 году. С 1927 года вместо бронзовой скульптуры императора на площади Революции стоит памятник Владимиру Ленину.

Инициатором широкого обсуждения вопроса о воссоздании памятника российскому царю-освободителю в Самаре стал заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Милеев. Он же выступил спонсором создания макета памятника.

 

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